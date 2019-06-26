Бестселлеры российского вооружения показали на форуме «Армия-2019»

На военно-техническом форуме «Армия-2019», который в эти дни проходит в Подмосковье, представлено более 40 новинок российской военной промышленности. Военные и технические специалисты не решаются называть лучшие, чтобы не обидеть остальных производителей, но все же глава Рособоронэкспорта Александр Михеев перечислил в разговоре с Федеральным агентством новостей некоторые бестселлеры и популярные образцы.

«Не хотелось бы кого-то выделять, — подчеркнул он. — Для Рособоронэкспорта важны и новый АК-203, и новый доработанный танковый боеприпас 155 мм, и комплекс С-400, и модернизированный «Панцирь», и танк Т-90 МС, и легкий танк «Спрут», в том числе в плавающем варианте, плавающие БТР и боевые машины для десанта. Привлекает интерес все новое, отработанное, уже принятое на вооружение в Минобороны РФ в рамках исполнения госпрограммы вооружения и гособоронзаказа. Конечно же, это бронированные машины «Тигры», «Тайфуны», это новые комплексы ПВО «Викинг», «Витязь», «Верба», это легкие катера».

Глава Рособоронэкспорта рассказал, что российское оружие продолжает интересовать иностранных заказчиков и госкорпорация сохраняет объем экспортных поставок вооружений, военной и спецтехники на уровне 15 млрд в год.

«2018 год мы завершили с цифрой 13,7 млрд — это не то чтобы рекорд, но таких показателей по исполнению не было даже в обязательствах, — сказал Михеев. — В этом году мы поставили продукцию на шесть млрд в рамках плановых поставок и отгрузок».

По его словам, несмотря на санкционную обстановку, российским компаниям поступают заказы на технику: в портфеле корпорации 52 млрд авансовых платежей от 68 стран. Кроме того, в иностранных заказах наметились новые тенденции: если раньше в фаворитах была техника ВВС, то теперь в топе бестселлеров еще и системы ПВО — вместе они составляют 70% от доли всех заказов Рособоронэкспорта.

Особенно интересуют иностранных гостей «Армии-2019» новейший российский вертолет «МИ-28» — «Ночной охотник» с новым вооружением. По словам Михеева, ждут партнеры и развития вертолета МИ-38 и появления вслед за военно-транспортной еще и специализированных версий: морской, десантной, с опцией радиоэлектронной борьбы и других. Глава Рособоронэкспорта напомнил, что на предыдущем форуме, «Армия-2018», было заложено и спланировано производство АК-203 совместно с Индией.

«За короткие сроки при поддержке индийского и российского правительства этот проект получил реализацию», — отметил Александр Михеев.

Среди главных героев экспорта российского вооружения остаются образцы техники, показавшей себя во время военных действий в Сирии.

«Достаточно высокий спрос на «Панцирь» С1, тем более что выходит его модернизированная версия, — рассказал Михеев. — Есть заказы на вертолеты К-52, МИ-28, мы находимся в активной фазе переговоров с заказчиками. Есть запросы на самолет Су-32, на авиационные средства средней и малой дальности, в том числе на высокоточные ракеты».

По словам Александра Михеева, 99% поставленной Россией техники выполняет обещанные функции, а по истечении гарантийных сроков холдинги корпорации выполняют послепродажное обслуживание.

«За последние десять лет мы освоили методику обслуживания техники и надеемся, что производители организуют эту работу на зарубежных рынках. Объемы в рамках послепродажного обслуживания составляют не менее одного млрд долларов, и мы ожидаем далее такой же цифры или даже выше».

Россия, несмотря на политические трудности, продолжает поставки и обслуживание военной техники в Венесуэле согласно свои договорным обязательствам.

«Наши специалисты находятся на базах, где осуществляются поставки и ведется монтаж, и в согласованные сроки мы совместно реализуем общие проекты», — отметил Михеев.

Как уточнил глава Рособоронэкспорта в разговоре с ФАН, секреты российского вооружения защищены международными правовыми соглашениями о защите интеллектуальной собственности.

«Те образцы, которые мы передаем на продажу, отличаются от тех, что поступают на вооружение российской армии. Мы не имеем прецедентов, когда что-то «утекало». Практически», — сказал Михеев.

Напомним, что Турция закупила российские зенитно-ракетные комплексы вооружения С-400.