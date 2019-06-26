Россия подтвердила готовность передать Турции С-400 в июле

Москва, 26 июля. Россия подтвердила готовность начать поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в июле. Об этом в среду заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, общаясь с журналистами на форуме «Армия-2019».

«Степень готовности по первой поставке С-400 — 99%. Отрабатываем логистическую составляющую», — пояснил он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает получить первую партию С-400 в июле. Он добавил, что республика не отступит от своих намерений приобрести российские средства ПВО, поскольку это вопрос защиты суверенитета.

Напомним, что решение Турции купить российские системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном. США настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия.

По словам американских чиновников, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса. США даже грозили Турции санкциями и обещали заморозить поставки истребителей F-35, если контракт с Россией все же будет заключен. Несмотря на это, турецкие власти не стали разрывать контракт, объясняя свое решение тем, что российские комплексы дешевле натовских аналогов и не уступают им в качестве.

В итоге Вашингтон остановил программу обучения турецких летчиков навыкам пилотирования самолетов F-35. Все турецкие пилоты, которые в настоящий момент стажируются в США, должны будут покинуть страну до 31 июля.