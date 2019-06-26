Донбасс сегодня: Киев бомбит дома в ДНР, в Донецке ранена женщина, ВСУ стреляют друг в друга

Донбасс, 26 июня. В Донецке от осколков снарядов ВСУ пострадала женщина. Украинские солдаты в зоне ООС травятся газом, убивают друг друга и сводят счеты с жизнью. Народная милиция ДНР сбила украинский беспилотник. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка в зоне гражданского конфликта

По данным представителей республик Донбасса в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за прошедшие 24 часа зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня, допущенных Вооруженными силами Украины. В ЛНР, как и накануне, из минометов калибром 82 мм обстрелян поселок Фрунзе. В ДНР с применением минометов, гранатометов, боевых машин пехоты и зенитных установок ВСУ наносили удары по семи населенным пунктам.

Наибольшим повреждениям подверглись поселок Спартак, где загорелась летняя кухня и пробита кровля жилого дома, город Докучаевск, где в квартире повреждено остекление и нарушено кровельное покрытие в доме. На западе Донецка в брюшную полость ранена женщина 1960 года рождения, а в Коминтерново, на юге республики, осколками снарядов посечены крыши и стены трех домов в частном секторе. В среду в поселке Зайцево Горловского района в результате дневных обстрелов из минометов и пулеметов ВСУ загорелись два дома.

Украинские солдаты «дострелялись» до травм

В украинских передовых воинских частях произошло сразу несколько неординарных случаев с военнослужащими. Во время обстрела Ясиноватой наводчик-оператор боевой машины пехоты из состава 93-й отдельной механизированной бригады вел длительный обстрел города и не придал значения времени, проведенному в закрытой боевой машине. В результате «стрелок» получил отравление пороховыми газами.

Морской пехотинец из состава 36-й бригады морской пехоты, стреляя в направлении Саханки из миномета украинского производства «Молот» калибром 120 мм, получил баротравму среднего уха и сотрясение мозга. Об инцидентах проинформировал официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Напомним, что в украинской прессе ранее неоднократно звучала критика скандальной украинской разработки 2015 года под названием «Молот». Военные признавали, что указанная техника взрывается при работе с ней. Последствия использования данного миномета в украинских войсках — десятки погибших и множество раненых. Однако по сей день разработка не была снята с эксплуатации.

В Луганской области бойцы ВСУ под воздействием алкоголя стреляют друг в друга

Два сослуживца из 30-й механизированной бригады ВСУ в Светлодарске, употребив алкоголь, выясняли отношения с помощью автоматов. В результате один из них пустил автоматную очередь в собутыльника, ранив его, сообщил спикер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Неуставные отношения и поборы руководства, столь распространенные в рядах украинской армии, довели солдата украинской передовой части, расположенной в районе Попасной, до самоубийства, рассказал Филипоненко.

Офицер Народной милиции ЛНР добавил, что данные небоевые потери украинских военнослужащих представлены штабу Операции объединенных сил как потери, понесенные в результате боевых действий.

Народная милиция ДНР сбила беспилотник ВСУ, используемый для корректировки огня

Украинские войска продолжают использовать беспилотную авиацию для разведки и корректировки огня по населенным пунктам Донбасса вопреки установленному минскими соглашениями запрету на применение беспилотников.

Как заявил представитель оборонного ведомства ДНР полковник Эдуард Басурин, 24 июня в районе Горловки военные донецкого армейского корпуса сбили украинский беспилотный летательный аппарат, с помощью которого наводилась артиллерия киевских силовиков.

За последние два дня это уже второй случай использования беспилотников с целью проведения корректировки огня. С помощью такого же летательного аппарата 23 июня военные ВСУ наводили огонь по поселку Байрак в районе Горловки, вследствие чего попаданиями снарядов были разрушены шесть домостроений, добавил Басурин.