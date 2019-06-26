США направили РФ ноту из-за «ненадлежащего обращения» с Уиланом в СИЗО

Москва, 26 июня. Посольство США в Москве направило министерству иностранных дел России ноту протеста из-за «ненадлежащего обращения» с подозреваемым в шпионаже американцем Полом Уиланом в СИЗО.

«Мы попросили расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту г-на Уилана. Благополучие граждан США за рубежом — наш главный приоритет», — пишет посольство в Twitter.

Напомним, что бывшего морского пехотинца США Пола Уилана задержали 28 декабря во время передачи ему флешки с именами сотрудников одной из российских спецслужб. Сделка проходила в отеле «Метрополь», где остановился американец.

Сторона защиты утверждает, что Пол действительно получил флешку от своего знакомого, однако он якобы не знал, что в ней содержатся секретные данные. По словам адвокатов, Уилан полагал, что на флешке хранятся его фотографии из поездки в Сергиев Посад, которая состоялась в мае 2018 года. Следственные органы ФСБ в свою очередь уверены, что американец работал на разведку США.

В мае замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не готова обменять Уилона на россиянку Марию Бутину, которая была задержана, а после — осуждена в США за работу «иностранным агентом» без регистрации. Рябков обратил внимание на то, что Москва все еще готова на обмен Бута и Ярошенко, однако Вашингтон не проявляет интерес к этой схеме.