По вине наркомана с Украины в США погибли мотоциклисты

В США гражданин Украины Владимир Жуковский, управляя пикапом Dodge 250 с прицепом, сбил колонну мотоциклистов. В результате семь человек погибли, а трое госпитализированы. Об этом сообщает информационное агентство BG-VOICE.

Трагедия произошла возле города Рандолф в штате Нью-Гэмпшир. Пикап и мотоциклисты двигались в противоположных направлениях по двухполосному пути. По одной версии, шофер пикапа не справился с управлением и, сбив мотоциклистов, врезался в дерево. Его автомобиль загорелся, но сам он не пострадал. Однако сейчас полиция проверяет версию, что Владимир Жуковский находился под воздействием наркотиков. В ее пользу говорит тот факт, что он сбежал с места катастрофы и был задержан полицией позже. При обыске в его доме был обнаружен героин. Биография Владимира Жуковского также косвенно подтверждает эту версию.

Обвиняемому 23 года. В 2013 году он был кратковременно арестован за управление автомобилем после употребления наркотиков. Через несколько месяцев случай повторился, и у него на 210 дней отобрали водительские права. В 2017 году он был арестован за хранение наркотиков, а 11 мая этого года был задержан за управление автомобилем в пьяном виде. Тем не менее все это, по словам его брата Дениса Жуковского, не помешало ему получить меньше года назад профессиональные права шофера грузовика. Более того, разрешение на постоянное проживание в США — гринкарту — он получил всего за три дня до инцидента. Жуковский работал шофером в фирме Westfield Transportation in Springfield, но ее собственник утверждает, что потерял связь с ним еще за день до происшествия.

Чарли Сейнт Клер, исполнительный директор Асоциации мотоциклистов округа Лакония, сообщил, что все погибшие и раненые — члены мотоциклетного клуба Marine JarHeads морской пехоты США. Они ехали на ежегодную церемонию Blessing of the Bikes, на которой священники благословляют мотоциклы. По мнению губернатора штата Нью-Гэмпшир Криса Сунуну, большое количество жертв связано и с тем, что в его штате члены законодательной ассамблеи так и не приняли правила, обязывающего мотоциклистов носить шлемы при движении: «Проблему шлема штат решает целую вечность». Миграционная полиция ICE объявила, что Владимир Жуковский будет безусловно депортирован из США до или после отбытия наказания.

Украинские шоферы, злоупотребляющие наркотиками и алкоголем, являются проблемой не только для США, но и для Болгарии. Их преступлениям Федеральное агентство новостей посвятило статью «Употребив наркотики, украинский шофер убил беременную болгарку и ее мужа».