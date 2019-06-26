Панин заявил, что количество «недоумков» на его странице превысило норму

Москва, 26 июня. Скандальный российский киноактер Алексей Панин обратился «ко всем злым, несчастным и неудовлетворенным людям», которые заходят к нему на страницу в социальной сети Instagram и пишут «свои тупые комментарии».

Артист заявил, что ему нет никакого дела до комментариев, которые оставляют на его странице «недоумки». Кроме того, он отметил, что никогда «не кричал» о своем благородстве, но «количество недоумков» с комментариями под его постами в соцсети «превысило допустимую норму».

Также Панин разместил письмо, в котором якобы неизвестная девушка благодарит его за «репост о девочке, болеющей раком», пишет «Газета Кемерова».

«Вы тут же откликнулись и протянули нам руку помощи. С вашей помощью деньги на операцию были собраны», — говорится в тексте письма женщины.

Слова благодарности растрогали Панина, который указал на то, что ради такого «стоит жить». Актер пожелал подписчикам «добра и ума».

Панин неоднократно нелестно отзывался о соотечественниках. Так, в апреле этого года в одном из постов артист назвал россиян «самыми злыми людьми» в мире. В публикации он вспомнил, как первый раз услышал о смерти коллеги по цеху — Натальи Крачковской. В тот момент актер решил прочитать комментарии пользователей под печальной новостью и «не поверил своим глазам». По словам Панина, в комментариях было очень много нехорошего.