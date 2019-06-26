Звездный кондитер Алекс Куш вступился за создателей красноярского торта с «надгробиями»

Москва, 26 июня. Звездный кондитер Алекс Куш прокомментировал скандал с подаренным красноярским выпускникам тортом с «надгробиями» в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Создатель десертов для праздников Филиппа Киркорова, Наташи Королевой, Эвелины Бледанс, Светланы Лободы и Елены Ваенги вступился за создателей красноярского торта с «надгробиями». Он отметил, что на первом месте для кондитера должно стоять мнение клиента, а не отзывы в соцсетях.

«Все комментируют то, что видят. Мнения и комментарии бывают разные, но главное, чтобы клиент был доволен», — заявил кондитер.

Шеф-кондитер вспомнил, что в своей практике ему тоже приходилось сталкиваться с нелицеприятными комментариями, но они ни в коем случае не должны портить впечатление от праздника.

«Придраться можно абсолютно ко всему. Бывают такие формы, которые вызывают неоднозначные ассоциации, но так пожелал клиент. Родители захотели такие фотографии, и они их получили», — отметил Куш.

Родители преподнесли в подарок выпускникам красноярской школы №143 необычный торт. В праздничной коробке выпускники нашли именные куски торта со своими фотографиями. Однако форма фотографий показалась выпускникам странной, они сравнили ее с надгробиями.

В школе сообщили в комментарии ФАН, что инициатива подарить детям торт с фотографиями исходила от родителей и была одобрена родительским комитетом. При этом недовольных среди выпускников не было, сообщил собеседник ФАН.

Председатель родительского комитета Ирина Смирнова заявила, что выпускники не обратили особого внимания на необычную форму, во время чаепития все были радостно настроены, торт всем понравился. Смирнова считает, что скандал раздули на пустом месте в СМИ.

Ранее необычный подарок выпускникам оценили пользователи социальных сетей. Мнение россиян разделилось: одни с юмором отнеслись к необычному подарку, других же возмутила «больная фантазия» дарителей.