Восемь Зеленских выдвинули свои кандидатуры на досрочные выборы в Раду

Киев, 26 июня. Восемь человек с фамилией Зеленский выдвинули свои кандидатуры на досрочные выборы в Верховную раду. Об этом сообщила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

По ее словам, данные кандидаты являются «реальными людьми». Слипачук также добавила, что Центризбирком Украины предусмотрел ряд мер, которые позволяют предотвратить использование технологии двойников.

«Зарегистрировано восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах», — пояснила глава ЦИК Украины.

По словам Слипачук, один из кандидатов в депутаты является тезкой украинского президента Владимира Зеленского. Тезка президента Украины баллотируется как самовыдвиженец из Сумской области. Кандидат в депутаты не состоит в политических партиях, а также является безработным. Предвыборная программа кандидата в депутаты поместилась на одном листе.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации Зеленский объявил о намерении распустить парламент Украины. Позднее Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов в парламент, которые состоятся 21 июля.

Выборы в Верховную раду пройдут по смешанной системе. Половина депутатов будут избрана по партийным спискам, а другая половина в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным социологических опросов рейтинг партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» составляет 7,7%.