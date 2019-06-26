Сегодня день рождения отмечает самый главный мафиози России — Михаил Ходорковский!

Михаил Борисович, редакция Федерального Агентства Новостей поздравляет Вас, главного мафиози страны, с днем рождения!

К 56 годам Вы смогли значительно отличиться. 10 из них Вы провели в местах лишения свободы по двум судебным приговорам. Неуплата налогов с многомиллиардной прибыли, нарушение закона в приватизационной сделке, создание преступной группировки, подкуп, хищение государственного бюджета на миллионы долларов и неисполнение многочисленных обещаний. За плечами, помимо тюремной романтики, созданная Ходорковским компания ЮКОС, была ликвидирована и не только наносила огромный ущерб бюджету, но и задавала коррупционную модель налогового администрирования. Подвиги конца 90-х ставят Вас в одну линию с Аль Капоне и Бернардом Медоффом, криминальными авторитетами ХХ века, которым, в отличии от Вас, не удалось избежать наказания.

Каждый последующий сворованный из кармана российского гражданина рубль Вы, вместе с коллегами по нефтяной компании, аккуратно складывали на офшорные счета в иностранных банках.

Сегодня кто-то из них уже убит своими же партнерами, кто-то сел надолго, а кто-то благополучно убыл в Швейцарию или Британию. Вы выбрали Лондон. Там Вы играете роль главного оппозиционера и карикатурно кривляетесь на камеру, изображая мученика, преследуемого за политические убеждения. Представляете себе «совесть нации» обвиняемую в заказных убийствах? Слабо верится. Также слабо, как Ваша непричастность в гибели троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике, которые исполняли Ваши указания и поплатились за это жизнью.

Желаем Вам, Михаил Борисович, мирного неба над головой, спокойного сна и верных друзей, желательно из «беглых олигархов», ведь вместе веселее.