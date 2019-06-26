СК РФ передал в суд дело о похищении и изнасиловании жительницы Якутска

Москва, 26 июня. Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело о похищении и изнасиловании жительницы Якутска уроженцами Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике Саха.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех уроженцев Киргизии, которые обвиняются в похищении и изнасиловании жительницы Якутска. По данным следствия, в начале марта 2019 года двое мужчин отремонтировали автомобиль своего приятеля. Свою работу механики оценили в пять тысяч рублей. У автолюбителя не было денег, поэтому он предложил им в качестве оплаты привезти женщину для интимных услуг.

Позднее автолюбитель отправился на поиски девушки. В одном из районов Якутска обвиняемый напал на случайную прохожую, затащил ее в салон автомобиля и изнасиловал. После этого обвиняемый отвез девушку в автомастерскую к своим приятелям. Мужчины всю ночь удерживали девушку в автомастерской. При этом один из обвиняемых совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

Под утро девушке удалось сбежать из автомастерской, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники СК РФ оперативно установили личности подозреваемых, что позволило в кратчайшие сроки задержать злоумышленников. В ведомстве также добавили, что данное преступление вызвало широкий общественный резонанс, поэтому ход следствия находился на особом контроле руководства следственного управления СК РФ.