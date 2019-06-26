Украинская актриса Любовь Титаренко: С такой политикой мы не только Крым — себя потеряем

Заслуженный деятель искусств Украины, руководитель киевского театра «Браво», актриса и режиссер Любовь Титаренко горячо приветствовала новость о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Об этом она написала в Facebook, прокомментировав пост члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна.

Титаренко выразила надежду, что это решение, которое стало победой России, поможет принести долгожданный мир и на ее родину — Украину.

«Я рада, — написала она. — Европа устала от своих санкций и от нашей коррупции! Путин победил! И пусть меня опять рвут на части! Великая держава! Люблю русский народ! Верю, что и мы подымемся с колен, отстроим страну и вернем Донбассу мир!»

Специально для Федерального агентства новостей Вадим Манукян побеседовал с Любовью Титаренко. Актриса поделилась своими размышлениями о российско-украинских отношениях последних пяти лет и мечтами о том, чтобы наши страны снова наладили полноценный диалог.

— Любовь, вы эмоционально приветствовали возвращение России в ПАСЕ. Вы надеетесь, что это решение открывает новую страницу в истории и дает надежду, что пять лет кошмара останутся позади?

— Все очень сложно. Люди, испорченные [украинским] телевизором, долго будут приходить в себя. Ведь они думали, что вся Европа и весь мир за Украину. Разочарованность и злость поселилась в их домах и душах. Господствует зло, проявление сатанинских глубин. Уходящая власть [связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко] слепа и глуха, не слышит стонов страдающих людей. Потребуется немало времени, чтобы излечиться. Лукреций говорил: «Душу можно врачевать, как и тело».

— Наши страны в последние пять лет переживают не лучший период во взаимоотношениях. Послушаешь официальные заявления украинской стороны, и складывается полное ощущение, что ваши политики живут в какой-то параллельной реальности, где Россия — агрессор, Донбасс — сам себя обстреливает, а в Крыму люди живут словно в аду. Проблема в том, что большое количество украинцев верит в эти сказки. Как удается выживать в этих условиях и при этом не сойти с ума тем украинцам, которые знают истинное положение вещей?

— Сегодня моя ненька («матушка-Украина». — Прим ФАН) обескровленная, преданная, обманутая. Много говорим о НАТО и Евросоюзе, но нас туда не примут! Кому нужны нищие с проблемой [гражданской] войны!

Демократия оказалась триумфальным шествием мирового зла. Вокруг одно моральное лицемерие. А ведь человек должен знать, что его судьба зависит от того, что он сам излучает в мир и притом во все сферы жизни.

Уже пять лет обстреливается Донбасс. Гибнут люди с обеих сторон, ради кого и чего? Понимаю, что самые любимые и неотложные дела отступают перед опасностью, грозящей родине. Но... Донбасс — это мы! И там погибают дети. Трудно не сойти с ума. Ничто так не портит людей, как привычка к ненависти. Идеология — только одна. Инакомыслие — враг и «сепар» (сепаратист)!

Я ходила по улицам, говорила на родном русском, работала, любила людей, а потом пришли и сказали — все это неправильно. Деды — неправильно! И 9 мая не День Победы! Украину все эти события отбросили в Средневековье! Раскол во всем. И в религию влезли. Бог един! Кровь и власть пьянят. На войне хорошо зарабатывают!

Россия и Украина рождены, чтобы жить братьями! Война — это грех! Нужно уметь разговаривать, слушать и слышать! Прежде, чем прибегнуть к оружию, разумная власть испробует все остальные средства. Самая прекрасная корона та, которая соткана из любви народа. Такое впечатление, что все происходящее с нами — не случайность, а целенаправленная попытка разрушить Украину... Беда! Фашизм пять лет топчется по моей земле...

— Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы оставить позади всю эту разобщенность на Украине? Может ли новая власть вернуться к конструктивному диалогу с Российской Федерацией? Способен ли на это новый президент Украины Владимир Зеленский?

— Радует, что в Европе еще остались думающие и адекватные политики. Среди европейских ценностей, так немилых нашему менталитету, есть одна... Если вам приходится решать какой-то конфликт, даже если вы правы, но кричите, повышаете голос, ведете себя несдержанно — вы никогда не найдете поддержки у окружающих. [В ответ будет] спокойный и холодный тон!

Уже долгое время наблюдаем хамское поведение наших делегатов в Парламентской ассамблее! Даже если и были [у Украины] сторонники, то, во избежание утраты своей репутации, испарились. Европа сделала свой выбор, решив налаживать мир с Россией.

Сможем ли и мы? Думаю, да! Что касается Зеленского, рано говорить, хотя... Ему написала мама [убитого в Киеве в 2015 году писателя и журналиста] Олеся Бузины с просьбой о личном приеме. Ответ получила от чиновника президентской администрации. Ее просьба направлена генпрокурору. 80-летняя мама убитого журналиста отправлена по старому бюрократическому маршруту. Фамилия президента поменялась, а мерзость осталась.

С другой стороны, у него [Зеленского] пока нет реальной власти и настоящей команды. А мать [Бузины] в отчаянии, и возраст поджимает. Для нее последняя надежда на справедливость. Такими действиями из 73% поддержки у него [Зеленского] останется ноль. Могли бы показать сострадание. А так — отфутболили в ГПУ. Как будто не знают, кто сидит там. Позор! Ему бы команду! Обещал остановить войну! А теперь просит санкции против России...

Но в глубине души хочется верить. Ведь он талантливейший артист, сильнейший менеджер. Просто он еще только в начале пути.

А [президент РФ Владимир] Путин — величайший игрок на международной арене. Вызов, который бросила Европа, он принял и выиграл! Мечтаю, когда Украина будет самостоятельной в своем выборе! А пока нашими руками решаются политические вопросы двух великих держав (то есть США используют Украину как инструмент против РФ. — Прим ФАН).

— Какова на ваш взгляд роль творческих людей и общественных деятелей двух стран в урегулировании российско-украинских отношений?

— 21 апреля был избран Владимир Зеленский! Прекрасный артист! 73% надеялись на мир в Донбассе, на улучшение отношений России и Украины. Верили в здравомыслие. Думали, что опять наладятся туры и гастроли. Ведь он сам артист. Со своим «Кварталом-95» и [героем сериала «Слуга народа» Василием] Голобородько вошел в каждый дом Украины, много гастролировал в России! Для актера не должно быть границ! Его оружие — слово!

Он прекрасно понимает, что актеры — это мостики между Россией и Украиной. Делиться добром и талантом — наше призвание. Общественные деятели, такие, как вы, Вадим, порой делают больше, чем многие политики. Общение и честное обсуждение событий этих пяти лет располагают к дружбе и разговору. Общественная дипломатия — единственный путь урегулирования украино-российских отношений! Люди искусства способны сыграть положительную и конструктивную роль для сближения позиций России и Украины.

Но пока и в наших рядах раскол. Тех, кто едет с концертами в Россию, называют предателями. «Во славу Украины» запретили русский язык, увольняют и преследуют! В Раде зарегистрирован проект об ограничении украинских артистов в поездках в Россию. Составляются черные списки артистов из России, отменяются их гастроли.

Как правило, российским деятелям СБУ (Служба безопасности Украины) запрещает въезд на Украину за их позицию по Крыму. Досадно, что [украинские] политики, забыв о людях, вмешиваются в музыкальную, театральную жизнь своих граждан. Искусство не должно знать границ! Актеры — послы мира! А с такой политикой мы не только Крым — себя потеряем!

Пора протянуть руки дружбы и прощения! Актеры — люди-ангелы. Не зря подмостки сцены выше. [Актеры] как птицы парят над головами сидящих в зале людей! Сила искусства велика. Этому доказательство — Зеленский!

Но мне ближе политика разума и знаний. Мой лидер — Евгений Мураев! (Украинский политик, на досрочных парламентских выборах 2019 года возглавил партийный список «Оппозиционного блока». — Прим ФАН). Выдержка и стойкость! Характер! Понимает, что дальнейшее развитие Украины и в экономическом, и моральном [плане] — это примирение с Россией! На обоюдном уважении и отстаивании интересов обеих стран. Для этого нужен президент и команда, готовая взять на себя ответственность и сказать: Стоп! Мир Донбассу! Мир в дома украинцев и россиян! Аминь...

Хотя есть артисты без логики и внятного изложения своих мыслей. Мураев прав! Нам нужен врач! Проект «майдан» оказался мыльным пузырем. Кто кого убил — до сих неизвестно. Никому мы не нужны. Интересны только с землей. Коррупция! От нас устал мир! Потеряли все! Разрушили! Конкурировать с кем-то сложно. Мы не хотим МВФ, не хотим жить в долг! Землю и недра не отдадим! Безвизовый режим вынудил 10 млн людей с золотыми руками покинуть страну. Конфликт на Востоке нужно решать на референдуме!

Душа плачет — сколько можно братьям убивать друг друга и в любой непонятной ситуации спрашивать: «Чей Крым»!?

Справка ФАН

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За вхождение в состав РФ проголосовало более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя. В настоящее время Республика Крым и город герой Севастополь — субъекты Российской Федерации.

Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с РФ прошло по воле его жителей, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и бесповоротно.