Истеричная Соболь публично опозорится на выборах в Мосгордуму, уверен Осташко

Москва, 26 июня. Протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, баллотирующаяся в депутаты Мосгордумы, публично опозорится, не набрав необходимого числа подписей, уверен политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

Если судить по рассказу одного из молодых людей, который умудрился оказаться в штабе «навальнистки» Соболь и попытался заработать деньги на сборе подписей в ее пользу, либералов на грядущих выборах ждет громкий провал, считает Осташко. По его словам, именно поэтому последователи Навального уже активно подготавливают почву, чтобы обвинить в неудаче власть.

Сбежавший от ярой сторонницы Навального волонтер Иван обратился к журналистам и рассказал правду о процессе сбора подписей за ярую сторонницу скандального блогера. По его словам, удавалось собирать не более трех подписей в день. И дело не в том, что многих москвичей не было в городе, уверен молодой человек. Он подчеркнул, что местные жители даже слышать не хотели фамилию Соболь, а ставить за нее подпись — и подавно. Дела у истеричной Любови Соболь идут плохо — «со скрипом». Об этом как нельзя лучше свидетельствует рассказ экс-волонтера ее штаба.

Именно поэтому либералы, уже практически уверенные в своем поражении на выборах, разрабатывают план «б», чтобы оправдать грядущую неудачу, отмечает Осташко.

«Мне остается лишь повторить мое предупреждение и продолжать наблюдать, как Соболь публично опозорится, не набрав нужного числа подписей для участия в выборах, а затем обвинит в этом власти», — резюмировал политолог.

Отметим, оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин, которые не отличились успехом на политическом поприще, продолжают собирать подписи за выдвижение на пост депутатов Мосгордумы. Но избиратели ставить подписи не спешат, поэтому «навальнисты» пытаются спасти провальную кампанию с помощью провокаций. Так, Соболь заявила, что «проплаченные фальшивые сборщики подписей» переметнулись на сторону «добра».

Оправдывать неудачи в политике происками врагов — обычное для либералов дело. Однако на их провокации внимания уже давно никто не обращает.