Назван состав национальной сборной на WorldSkills 2019
Москва, 26 июня. Российскую национальную сборную на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 будут представлять 63 конкурсанта из 24 регионов страны.
Имена молодых участников национальной сборной были оглашены вместе с остальными списками команд. Всего участие в чемпионате, который пройдет в Казани, примут более 1,5 тысячи молодых ребят из 69 стран мира.
Казань будет принимать 45-й чемпионат мира WorldSkills Competition 2019 в августе текущего года. В состав национальной сборной вошли 14 девушек и 49 юношей от 18 до 25 лет. Помощь российской команде будут оказывать 56 международных экспертов, они помогут оценить иностранных участников.
Задания для чемпионата разрабатывалась международным экспертным сообществом. В состав состязания входят 56 компетенций из основного перечня WorldSkills International. Чемпионат пройдет с 23 по 26 августа, награждение состоится 27 августа в рамках торжественного закрытия WorldSkills Kazan 2019 на «Казань Арене».
Медальоны за подтвержденный международными экспертами профессионализм получат конкурсанты, набравшие более 700 баллов. Согласно постановлению правительства РФ, награды позволят получить премии в 300 тысяч рублей, а медалисты могут рассчитывать на вознаграждения в 400 тысяч до 1 млн рублей.
Международный чемпионат WorldSkills International создан для популяризации рабочих профессий. Россия принимает участие в чемпионатах WorldSkills с 2012 года. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает участие иностранцев в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills.