Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

В Госдуме РФ хотят разработать закон о сохранении цифрового культурного наследия

53
0 Оставить комментарий

В Госдуме РФ хотят разработать закон о сохранении цифрового культурного наследия

Москва, 26 июля. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко предложила разработать закон о сохранении цифрового культурного наследия.

В Госдуме планируют создать закон, направленный на сохранение культурных ценностей, которые изначально были созданы в цифровом формате и не имеют материальных аналогов. По словам Драпеко, речь идет о публикациях известных людей в Сети. Она отметила, что их сохранение необходимо для восстановления событий в будущем.

Цифровые данные также важны, как история страны и любые другие памятники культуры, убеждена она. Она подчеркнула, что в сфере защиты этой информации — «белое поле».

«Мы боимся, что через 50 лет нам уже будет очень трудно восстановить события, которые происходят сегодня, потому что уже не пишет Станиславский Чехову письмо, оно уже никогда не останется в анналах», — приводит ее слова «Парламентская газета».

В Госдуме РФ хотят разработать закон о сохранении цифрового культурного наследия

Однако она обратила внимание, что при реализации этого законопроекта большое внимание нужно будет уделить вопросам авторского права и искусственного интеллекта, который способен наравне с человеком создавать произведения искусства.

«Может ли музей взять «Инстаграм» или переписку в «Фейсбуке» или «Одноклассниках» и погрузить это в свои фонды?» — привела примеры таких вопросов Драпеко.

Идею Драпеко поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Если учесть, что сейчас мы стараемся хранить в цифровом виде максимум информации, то со временем эти данные будут единственными, с помощью которых можно будет воссоздавать какие-то события и факты», — пояснил он свою точку зрения.

Ранее Роскомнадзор опубликовал проект приказа на случай серьезной угрозы стабильности работы Рунета, передает Infox.ru.

infox - new
Автор: Катерина Иванова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров