В Госдуме РФ хотят разработать закон о сохранении цифрового культурного наследия

Москва, 26 июля. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко предложила разработать закон о сохранении цифрового культурного наследия.

В Госдуме планируют создать закон, направленный на сохранение культурных ценностей, которые изначально были созданы в цифровом формате и не имеют материальных аналогов. По словам Драпеко, речь идет о публикациях известных людей в Сети. Она отметила, что их сохранение необходимо для восстановления событий в будущем.

Цифровые данные также важны, как история страны и любые другие памятники культуры, убеждена она. Она подчеркнула, что в сфере защиты этой информации — «белое поле».

«Мы боимся, что через 50 лет нам уже будет очень трудно восстановить события, которые происходят сегодня, потому что уже не пишет Станиславский Чехову письмо, оно уже никогда не останется в анналах», — приводит ее слова «Парламентская газета».

Однако она обратила внимание, что при реализации этого законопроекта большое внимание нужно будет уделить вопросам авторского права и искусственного интеллекта, который способен наравне с человеком создавать произведения искусства.

«Может ли музей взять «Инстаграм» или переписку в «Фейсбуке» или «Одноклассниках» и погрузить это в свои фонды?» — привела примеры таких вопросов Драпеко.

Идею Драпеко поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Если учесть, что сейчас мы стараемся хранить в цифровом виде максимум информации, то со временем эти данные будут единственными, с помощью которых можно будет воссоздавать какие-то события и факты», — пояснил он свою точку зрения.

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