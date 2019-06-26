Киев, 26 июня. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал решение киевского суда, который отменил решение переименовать Московский проспект на проспект Степана Бандеры.

Решение окружного административного суда Киева также касалось отмены переименования проспекта Ватутина на Романа Шухевича. Как написал руководитель города: «Реванша не будет!».

Кличко встал на защиту проспекта Бандеры. Как пишет «Интерфакс-Украина», Он хочет подать апелляцию и повторно утвердить название улиц на следующем заседании Киевсовета.

3 августа 2016 года администрация Киева одобрила переименование Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры. Соответствующий законопроект подписал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Градоначальник также распорядился переименовать улицу Баумана в улицу Януша Корчака, улицу Кутузова — в улицу Генерала Алмазова, улицу Суворова — в улицу Михаила Омеляновича-Павленко, а переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало, пишут украинские СМИ.

Примечательно, что героизация Степана Бандеры и других украинских националистов является камнем преткновения в отношениях между Украиной и Польшей. В июле Варшава официально признала Волынскую резню, устроенную бойцами УПА1 (запрещена в РФ), геноцидом польского народа. Закон о декоммунизации Украины был принят весной 2015 года, он предписывает демонтаж памятников советской эпохи и переименования украинских улиц и городов.

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Николай Азаров рассказал, зачем Киев героизирует Бандеру. Он возмутился тем фактом, что «ничтожным людишкам типа Бандеры» возводят памятники и называют в честь него улицы. По мнению Азарова, именно таким образом Киев хочет сделать так, чтобы украинцы забыли о маршалах Гречко и Тимошенко, которые были наркомами и министрами обороны всего Советского Союза, и вычеркнули из памяти командовавшими фронтами Еременко, Москаленко, Кошевом, Батицком, Федоренко.

Напомним, бывший украинский президент Петр Порошенко объявил официальным праздником день рождения Степана Бандеры и уравнял в правах членов созданной Бандерой «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в РФ) с ветеранами Великой Отечественной войны.

Россия осудила действия Киева, назвав их попыткой героизировать фигуру Бандеры, последователи которого активно сотрудничали со спецслужбами фашистской Германии.

1 Организация запрещена на территории РФ.