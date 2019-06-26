«Зенит» может перехватить экс-капитана «Порту» и мадридского «Атлетико»

Санкт-Петербург, 26 июня. «Зенит» вступил в борьбу за полузащитника Андера Эрреру. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

«Зенит» вступил в борьбу за полузащитника Андера Эрреру. По словам источника, футболист практически договорился с мадридским «Атлетико», однако получил предложение от петербургского клуба. Сообщается, что 29-летнего мексиканца привлекает перспектива иметь стабильное место в составе. Кроме того, сообщается, что «сине-бело-голубые» готовы предложить Эррере более длительное соглашение. При этом отмечается, что футболист находится ближе к подписанию контракта с испанским клубом.

Напомним, ранее «Зенит» неоднократно интересовался игроком, однако по различным причинам трансфер бывшего капитана «Порту» срывался.

Эррера выступал за португальский клуб с лета 2013 года, когда он перешел из мексиканской «Пачуки» за 11 млн евро. Всего он провел 245 матчей за «Порту», в которых забил 35 голо и столько же раз ассистировал партнёрам. Контракт футболиста с клубом истекает 1 июля, после этого он сможет бесплатно перейти в любой клуб.