Кабмин выделит 10 млрд на поддержку льготных покупок автомобилей

Москва, 26 июня. Кабмин РФ принял решение направить 10 миллиардов рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга автомобилей, которые собираются на российских предприятиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подписанный главой правительства Дмитрием Медведевым на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Согласно документу, шесть миллиардов рублей из этой суммы пойдут на льготное кредитование при покупке транспортных средств по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Остальные четыре миллиарда предназначены для поддержки льготного лизинга машин для малого и среднего предпринимательства.

Отмечается, что семь миллиардов рублей Кабмин выделит при изменении закона о бюджете в конце 2019 года, еще три миллиарда направят из резервного фонда.

Как отметил глава Минпромторга, на программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на 2019 год было выделено 10,4 миллиарда рублей, что позволило стимулировать продажу свыше 63 тысяч автомобилей. Руководитель ведомства считает необходимым возобновить работу программ с 1 июля 2019 года. По его оценке, в таком случае удастся помочь гражданам РФ с покупкой еще 75 тысяч транспортных средств на льготных условиях.