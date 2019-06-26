Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму

Киев, 26 июня. Президент Украины Владимир Зеленский назначил доцента кафедры международного права Киевского национального университета Антона Кориневича своим «постпредом» в Крыму. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым», — говорится в тексте документа.

Напомним, что до Кориневича «постпредом» был Борис Бабин. Однако в декабре 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко снял его с должности.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

Депутат ПАСЕ от Сербии Александр Шешель ранее открыто заявил, что Крым является российской территорией. При этом украинская делегация попыталась сорвать его выступление. Шешель выразил уверенность, что уход украинских депутатов из ПАСЕ (Киев решил прекратить работу в ассамлее из-за восстановления членства России) пойдет только на пользу организации. По его словам представители Украины занимались только тем, что устраивали скандалы и разжигали антироссийские настроения в Европе.