Киев, 26 июня. Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель, которая, выступая в эфире телевидения, заявила, что украинские военные обстреливают мирное население в Донбассе.

Как сообщает украинское издание theБабель, это уже вторая попытка допроса официального представителя Зеленского. На прошлой неделе администрацию президента посетил следователь Генпрокуратуры. Однако тогда Мендель отказалась подписывать протокол допроса после разговора, поскольку беседа проводилась без официального объявления. Тогда следователь заявил, что в скором времени женщина будет вызвана на допрос в официальном порядке.

Напомним, что Владимир Зеленский еще до вступления в должность президента заявлял, что урегулирование конфликта в Донбассе станет его главной заботой. Однако после инаугурации глава государства так и не дал украинским военным распоряжение прекратить огонь. Более того, во время своего визита в Брюссель, который стал первой зарубежной поездкой Зеленского в качестве президента, он продолжил риторику своего предшественника Петра Порошенко, педалируя тему «российской агрессии» и требуя новых санкций против Москвы, хотя от нового украинского лидера ждали конкретных решений по проблеме продолжающейся в Донбассе войны.

Согласно опросам, более 70% украинцев сегодня выступают за прямой диалог с Россией по Донбассу. И почти половина населения страны (49,5%) поддерживают предоставление Донбассу особого статуса ради обеспечения мира.