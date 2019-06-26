Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Москва, 26 июня. Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

Соответствующий закон подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому необходимо в законодательство страны внести изменения, предполагающие оказание помощи семьям, «взявшим ипотечный жилищный кредит для приобретения жилья». Компенсация в размере 450 тысяч рублей из федерального бюджета положена семьям, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети. Об этом говорится в сопроводительной записке к документу.

Действие поддержки со стороны государства будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок появились на свет в период с 1 января текущего года года по 31 декабря 2022 года. Отмечается, что компенсационная выплата не будет обложена налогами. Планируется, что оператором программы будет ДОМ.РФ.

Для того, чтобы семья получила соответствующую выплату, необходимо предоставить в банк, где был взят кредит, заявление с необходимым списком документов и свидетельство о рождении детей. В текущем году такую компенсацию могут получить около 30 тысяч семей. Глава профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее рассказал о механизмах реализации норм закона в случае его принятия.