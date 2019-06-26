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В ДНР назвали имена сотрудников СБУ, причастных к убийствам Захарченко и Моторолы

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В ДНР назвали имена сотрудников СБУ, причастных к убийствам Захарченко и Моторолы

Москва, 26 июня. В министерстве внутренних дел Донецкой народной республики назвали имена сотрудников СБУ, которые причастны к убийству первого главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола».

Правоохранительным органам республики известны подразделения украинских спецслужб и имена их сотрудников, которые причастны к терактам на территории Донбасса. В МВД подчеркнули, что речь идет о пятом управлении департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ.

«Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к преступлениям в Донбассе, — рассказали в МВД ДНР. — В частности, могу отметить Сергея Моторина, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления ДКР. Именно на нем кровь Героев ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова».

В ДНР назвали имена сотрудников СБУ, причастных к убийствам Захарченко и Моторолы

К убийству Моторолы также причастен Андрей Байдала с позывным «Швед», который отдавал приказы на совершение преступлений в республике. В списке причастных к убийствам также числятся начальник пятого управления Роман Червинский и его заместители Максим Попов и Александр Поклад.

Их работу курировал возглавлявший департамент контрразведки СБУ Алексей Петров, который затем был назначен заместителем председателя СБУ.

Напомним, что Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка 31 августа прошлого года. Командир подразделения «Спарта» Арсен Павлов погиб также при взрыве в столице ДНР 16 октября 2016 года.

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Автор: Катерина Иванова
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