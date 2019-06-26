Является ли погибший в Сирии джихадист Даниилом Ляшуком из роты «Торнадо» МВД Украины

На прошлой неделе сообщалось, что в районе Рашидин на юго-западе Алеппо при установке взрывного устройства подорвался боевик, известный под позывным Аль-Такбир, который приехал воевать на стороне «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) в Сирию из Украины. Личность погибшего радикала пока не установлена, однако Федеральное агентство новостей (ФАН) заметило ряд неожиданных совпадений.

В самой информации о том, что в Сирии за джихадистов воюют граждане Украины, нет ничего нового. Не так давно сирийскими источниками были распространены данные о гибели другого украинца — мужчины крымскотатарского происхождения с позывным Аль-Керим, воевавшего в одном из отрядов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Однако имя Аль-Такбир (Такбир – в исламе это призыв к возвеличиванию Аллаха словами «Аллаху Акбар», часто используется как боевой клич – Прим. ФАН), присвоенное украинским наемником, показалось очень знакомым.

Действительно — именно так себя называл белорусский гражданин Даниил Ляшук, который в составе роты патрульно-постовой службы «Торнадо» МВД Украины в 2014-2015 годах отметился преступлениями против мирных жителей под Луганском. Примечательно, что именно в этот период он был награжден украинской медалью «За военную службу».

Но даже не столько жестокость, проявленная Ляшуком в отношении мирного населения Донбасса, стала его визитной карточкой. Отморозков, виновных в гибели десятков ни в чем не повинных людей, в «Торнадо» было в избытке. Его фишка состояла в открытой пропаганде ценностей радикальных исламистских организаций, в частности — «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Забыв свое родство, Ляшук, возомнивший себя «борцом за истинную веру», взял себе имя «Даниял Аль-Такбир» и говорящий позывной «Моджахед». При этом понятие «священный джихад» им воспринималось исключительно в форме жестокости, граничащей с садизмом.

В одной из записей на своей странице «ВКонтакте» Ляшук опубликовал фото казни боевиками «Халифата» американского репортера Джеймса Фоули с пояснением: «Поистине счастлив человек, который знает, за что сражается. Несчастен тот, кому не за что сражаться».

Размещал он и фотографии массовых расстрелов пленных, проведенных джихадистами в Ираке, и военных преступлений чеченских сепаратистов с одобрительными комментариями. Особенно любил «Аль-Такбир» фотографироваться на фоне черных знамен террористических группировок. Впрочем, среди нацистов из «Торнадо» у Ляшука было немало единомышленников, разделявших идеи радикального исламизма. Вместе они совершали против безоружных людей бесчеловечные преступления, оправдывая их целесообразностью военного времени и борьбой против «сепаратистов», которые позиционировались с «неверными».

По данным следствия, «торнадовцы» оборудовали пыточную в подвале одной из школ Северодонецка, где в самых кошмарных традициях фашистского гестапо издевались над своими жертвами.

Это привело к тому, что 18 июня 2015 года так называемый батальон «Торнадо» был расформирован. Ряд бывших бойцов, включая его основателя и главаря Руслана Онищенко, арестованы. Даниилу Ляшуку удалось скрыться. В отношении него украинской прокуратурой было возбуждено уголовное дело за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В одном из интервью Ляшук заявлял, что пошел воевать в так называемую зону АТО, потому что имеет с русскими отдельные счеты, а с окончанием борьбы против Донбасса его личная война не закончится. Так неужели реализуя свое бредовое обещание Ляшук-«Аль-Такбир» после расформирования «Торнадо» подался в Сирию, где нашел свой бесславный конец, воюя в рядах международных террористов? Исследование открытых источников на эту тему показало, что 9 сентября 2015 года в одном из мотелей под Киевом Ляшук был арестован, после чего помещен в знаменитый Лукьяновский следственный изолятор для особо опасных преступников. При задержании у него было изъято удостоверение, выданное на имя «Аль-Такбир Даниял Александрович». О задержании самого опасного и жестокого из всех подозреваемых в уголовном деле о роте «Торнадо» сообщил лично главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, «именно «Моджахед»-Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки над населением под Луганском, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений. По данным следствия, только в период между 13 марта и 2 апреля 2015 года Ляшук участвовал в похищении и пытках 10 человек. Однако на этом криминальная история Ляшука-«Аль-Такбира» не заканчивается. В июне 2016 года белорусской генпрокуратурой на Украину было направлено ходатайство об экстрадиции Ляшука, которого в Белоруссии преследуют по статье УК республики «Злостное хулиганство». «Он и его приятели избивали молодых людей и заставляли тех произносить пренебрежительные, оскорбительные, нецензурные высказывания в отношении лиц, поддерживающих антифашистские взгляды», — рассказывал официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев. Как следует из размещенных в сети документов, в октябре 2016 года Генеральная прокуратура Украины постановила выдать Минску его гражданина Даниила Ляшука. Однако фактическая его передача в соответствии с постановлением об экстрадиции была отсрочена до завершения уголовного производства на территории Украины. Следственные действия в отношении Ляшука продолжались более полутора лет, и в апреле 2017 года за совершенные преступления «Даниял Аль-Такбир» был приговорен Оболонским райсудом города Киева к 10 годам лишения свободы. Он был признан виновным в создании преступной организации, пособничестве в совершении преступлений, превышении полномочий, похищениях, умышленных пытках. Однако, несмотря на завершение уголовного производства по делу Ляшука и имеющееся постановление генпрокуратуры Украины о выдаче его белорусской стороне, украинская Фемида неожиданно дала обратный ход, проявив необъяснимый гуманизм в отношении изувера. В сентябре 2018 года депутат Верховной рады от партии Арсения Яценюка «Народный фронт» Юрий Тимошенко заявил, что обсуждал экстрадицию Ляшука с генпрокурором Украины Юрием Луценко, который пообещал отказать Минску в вопросе о его выдаче. Доподлинно установить из открытых источников, был ли экстрадирован Ляшук в Беларусь, или же он остался отбывать наказание на Украине, не удалось. Впрочем, это уже и не так важно. Совершенно очевидно, что ни на Украине, ни в Беларуси не предусмотрены амнистия или досрочное освобождение преступникам, совершившим особо тяжкие преступления. А потому то, в какой тюрьме сидит преступник Ляшук-«Аль-Такбир» — в украинской или в белорусской, не имеет особого значения. Главное, что он не на свободе. Таким образом, очевидно, что подорвавшийся под Алеппо на собственной мине боевик «Джебхат ан-Нусры» это не Даниил Ляшук. Речь идет о двух разных людях, взявших себе одинаковое и такое не типичное для Украины имя – «Аль-Такбир». Впрочем, кроме имени, их роднит еще одна схожая отличительная черта – жестокость по отношению к мирным жителям. И все-таки остается вопрос – так о каком же погибшем джихадисте-украинце с арабским именем «Аль-Такбир» сообщают сирийские источники? Вероятно, что он так и останется без ответа. Тем более что Украина давно снискала печальную славу поставщика рекрутов для террористических организаций всех мастей.

1 Организация запрещена на территории РФ.