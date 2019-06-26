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Россия

Стали известны подробности спецоперации по ликвидации террориста ИГ в Саратове

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Стали известны подробности спецоперации по ликвидации террориста ИГ в Саратове

Саратов, 26 июня. Стали известны подробности операции по предотвращению крупного теракта в Саратове.

По данным источника Федерального агентства новостей, ликвидированный террорист запрещенной группировки ИГИЛ1 является коренным жителем Саратовской области, его семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

«Он неофит, принял ислам буквально год назад и сразу попал в поле зрения ФСБ. Они вели его все это время», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, сейчас ФСБ следит за всеми связями и вербовщиками ликвидированного террориста.

«Возможно, там действовала целая сеть.Ни времени ни даты ни места теракта он пока не знал — ему не озвучивали, просто готовил взрывное устройство», — добавил источник.

Как сообщалось ранее, теракт боевик собирался провести в людном месте в Саратове. Для этого он изготавливал самодельную бомбу в лаборатории в гараже. Там же террорист хранил оружие ибоеприпасы.

В пресс-службе ФСБ отметили, что преступник принес присягу главарям ИГИЛ и действовал по их указанию. В ходе спецоперации по задержанию он оказал сопротивление, бойцы спецназа ликвидировали его. В ведомстве подчеркнули, что в ходе спецоперации пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Игорь Федоров
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