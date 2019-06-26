Лихач разогнался до 243 км/ч на Крымском мосту

Симферополь, 26 июня. Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость на Крымском мосту. Водитель BMW нарушил ПДД, разогнавшись до скорости 243 километров в час. Об этом сообщил начальник центра фиксации правонарушений регионального ГИБДД Дмитрий Леонтьев.

По словам Леонтьева, максимальное нарушение скоростного режима на транспортном переходе через Керченский пролив было зафиксировано в феврале текущего года. Лихача оштрафовали на 5 тысяч рублей за вопиющее нарушение.

«Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью», — заявил Леонтьев в комментарии радио «Спутник в Крыму».

Начальник регионального центра ГИБДД отметил, что на Крымском мосту размещены десять камер, фиксирующие движение автомобилей и скорость, пишет телеканал «360». Он подчеркнул, что скоростной режим на переправе приемлем для того, чтобы довольно быстро проехать мост, не нарушая правил. Максимальная разрешенная скорость движения по Крымскому мосту составляет 90 километров в час, сообщает «Ридус».

Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось в мае прошлого года. Участие в церемонии открытия автомобильной части переправы принимал президент РФ Владимир Путин. Глава государства проехал по мосту за рулем «Камаза». Железнодорожное сообщение с Крымом будет запущено в конце 2019 года.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал Федеральному агентству новостей, что начало железнодорожного движения по Крымскому мосту является продолжением самого крупного инфраструктурного проекта, связанного с Крымом. Открытие железнодорожного сообщения свидетельствует и об уровне экономического развития России, подчеркнул парламентарий.