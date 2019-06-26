В России проведут эксперимент по квотированию выбросов

Госдума приняла в первом чтении проект о проведении эксперимента по квотированию выбросов. Автором поправок выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, эксперимент будет проводиться с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Его участниками станут такие городские поселения, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

«На территории 12 городов вводится система сводных расчетов, которая позволяет учитывать выбросы не только предприятий-загрязнителей, но и автомобильного транспорта и системы ЖКХ и считает совокупность этих выбросов. То есть не то, что на трубе предприятия, а то, что реально оказывается у нас в легких», — рассказал о проекте глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Фактически вся территория указанных городов будет покрыта расчетной сеткой, и в узловых местах этой сетки Росприроднадзором будет осуществляться расчет концентрации, отметил он.

«По результатам сводных данных Росприроднадзор выявляет предприятия и вещества, которые больше всего влияют на превышение нормативов в воздухе. Дальше уже Роспотребнадзор оценивает риски для здоровья человека и определяет вещества, которые представляют наибольшую опасность для здоровья человека и подлежат квотированию. И потом снова Росприроднадзор утверждает перечень квотируемых объектов и с учетом предложений регионов осуществляет квотирование выбросов, то есть выдает квоты на допустимые выбросы как предприятиям и объектам ЖКХ, там и объектам социальной транспортной инфраструктуры», — добавил член фракции «Единая Россия».

Во главу угла ставится задача к концу 2024 года достичь в этих городах снижения на 20% уровня вредных выбросов, уточнил депутат.

«Предприятия разрабатывают планы по достижению квот, а региональные власти контролируют достижение квот», — указал он.

Бурматов напомнил, что ранее на заседании комитета было принято решение создать постоянно действующую рабочую группу, которая будет анализировать результаты эксперимента.

«А правительство создает межведомственный совет с участием всех заинтересованных ведомств», — напомнил парламентарий.

По его словам, законопроект вносится в третий раз, дважды его вносило Законодательное собрание Челябинской области, но он возвращался для доработки.

«В этих городах люди на своем примере понимают, что такое «нечем дышать», — подытожил Бурматов.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Владимир Логинов отметил, что предлагаемая система может быть распространена и на другие регионы.

«Я думаю, что если мы в процессе увидим эффективность и результативность, то вполне можно расширить этот эксперимент на другие регионы, если поймем, что у нас все получается в этих наиболее сложных городах Российской Федерации. Мы надеемся, что по завершении эксперимента сможем внедрять такой подход повсеместно».

В случае принятия закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года.