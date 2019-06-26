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Россия

Путин обеспокоен нелегальными перевозками людей в России

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Путин обеспокоен нелегальными перевозками людей в России

Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с нелегальными перевозками людей в стране.

По его словам, нелегальные перевозчики нарушают закон и при этом рискуют жизнями людей, поэтому необходимо сделать все для обеспечения безопасности пассажиров.

«Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизни граждан», — отметил он, выступая на Госсовете по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения в Кремле.

Путин также отметил проблему с освещением дорог в России. За пределами больших городов дороги освещаются плохо, а от этого напрямую зависит безопасность движения.

Ранее сообщалось, что Госдума хочет ужесточить наказание за «пьяное» ДТП со смертельным исходом. За ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью по вине пьяного водителя срок принудительных работ увеличат с трех до пяти лет, срок лишения свободы — с четырех до 3–7 лет. За гибель человека по вине перебравшего водителя теперь вместо 2–7 лет будет грозить 5–12 лет тюремного заключения, за гибель двух и более человек — 8–15 лет вместо прежних 4–9 лет. Как сообщается в пояснительной записке к тексту закона, уровень смертности от ДТП в России растет.

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Автор: Антон Соколов
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