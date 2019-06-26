«Одноклассники» и WWF запустили викторину для спасения исчезающих животных

Москва, 26 июня. Пользователи соцсети «Одноклассники» смогут пройти онлайн-викторину от WWF и узнать, какие виды исчезающих животных еще можно сохранить. Проект представляет собой интересные вопросы, в которых поднимаются проблемы вымирающих видов.

Викторину на «Одноклассниках» запустил Всемирный фонд дикой природы (WWF) в честь 25-летия российского отделения фонда. Это образовательный тест о редких и исчезающих видах животных, среди которых белый медведь, атлантических морж, дикий северный олень, амурский тигр, сайгак, переднеазиатский леопард, европейский зубр и снежный барс. Новый проект является частью кампании WWF России «Исчезнувших не вернуть», разработанной к 25-летию работы фонда в России.

Тест содержит шесть вопросов, которые позволяют пользователям «Одноклассников» больше узнать об исчезающих видах и возможности сохранить их. Также с помощью викторины можно узнать множество интересных фактов. На каждом этапе в конце даются ответы на вопросы, в которых затрагиваются различные проблемы исчезающих животных. Дизайн проекта выстроен так, что на каждом вопросе слайдер сначала показывает только силуэт животного, а затем его полноценную фотографию.

Викторина, по информации «Одноклассников», расскажет, например, о том, сколько переднеазиатских леопардов существовало в России, как сайгак защищает себя от пыли и кто помимо человека угрожает северному оленю.

Напомним, «Одноклассники» не в первый раз сотрудничают с WWF России. В прошлом году они совместно запустили проект в честь Дня экологического долга, который позволил пользователям узнать, как они влияют на планету, и рассчитать экологический след.