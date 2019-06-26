Раскрыто содержание гомофобного комментария, стоившего автору 5 тысяч рублей

PR-менеджер «Ресурсного центра для ЛГБТ» Екатеринбурга Алла Чикинда в интервью Федеральному агентству новостей раскрыла содержание гомофобного комментария в соцсети, за который его автора оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщили о соответствующем решении Сысертского районного суда в Свердловской области, который признал комментатора виновным по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Раньше по этой статье предусматривалось серьезное наказание и лишение свободы, а сейчас эта статья — в административном кодексе, и, если нарушение совершено в первый раз, то предусмотрен только административный штраф. Возможно, поэтому впервые на нашу жалобу отреагировали — это первый раз, когда наше обращение дошло до суда с таким благоприятным исходом», — рассказала ФАН представитель ЛГБТ-сообщества.

Привлеченный к ответственности пользователь «ВКонтакте» Станислав Муромцев 29 ноября 2018 года оставил комментарий в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной» под видео «Геев и лесбиянок рисуют в школе». В ролике шла речь о конкурсе плакатов в екатеринбургской школе №115 к Международному дню толерантности, где в частности освещалась тема сексуальных меньшинств. Позже плакаты были изъяты правоохранительными органами.

По словам Чикинды, мужчина в своем комментарии угрожал жестокой расправой с применением огня общеобразовательному учреждению, где учится его ребенок, в случае если там будут пропагандироваться идеи толерантности к сексуальным меньшинствам.

Представитель ресурсного центра добавила, что их юридическая служба направила в Центр противодействия экстремизму еще несколько жалоб на аналогичные комментарии. Автор одного из них, например, напрямую размышляет о применении физической силы в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

«На данный момент у нас в работе около 15 дел. Наш юрист на прошлой неделе отправила повторные запросы, чтобы выяснить, как с ними обстоят дела. Потому что отказы нам не приходили, но и никаких подтверждений тоже не было. Мы ждем ответа и по этим делам», — добавила Чикинда.

После активного обсуждения решения Сысертского районного суда в СМИ многие пользователи соцсетей озадачились вопросом о том, какие конкретно слова и выражения в отношении гомосексуального сообщества теперь могут быть расценены в России как правонарушение. В частности, высказывались опасения по поводу полного запрета на негативные высказывания в отношении сексуальных меньшинств.

Оказалось, что в данном случае на 5 тысяч рублей штрафа «потянуло» высказывание с конкретной недвусмысленной угрозой, высказанной в адрес конкретного школьного заведения.

Чикинда рассказала о том, что при екатеринбургском «Ресурсном центре для ЛГБТ» работает целая служба волонтеров, в задачи которых входит в том числе регулярный мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет гомофобных высказываний. Однако собеседница ФАН подчеркнула, что внимание контролеров привлекают далеко не все подобные комментарии.

«У нас свобода слова, и каждый человек имеет право выражать свое мнение. Понятно, что люди имеют право на такие комментарии, где просто написано «Мы их не любим». Но призывать к насилию и убийствам — это уже другое», — пояснила PR-менеджер центра.

Алла Чикинда подчеркнула, что сигналом к действию для юристов их центра являются нецензурные и унижающие человеческое достоинство формулировки в отношении представителей ЛГБТ, а также призывы к насилию.

Стоит добавить, что видеоролик, под которым был сделан ставший подсудным комментарий, вызвал целую волну негодования у пользователей: число высказываний от крайне нетолерантно настроенных зрителей под ним исчисляется десятками, однако в жалобе была указана только одна запись.