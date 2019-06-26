Google грозит штраф за рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаций

Москва, 26 июня. Компании Google грозит крупный штраф за размещение контекстной рекламы по написанию дипломных работ под заказ. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным ведомств, в декабре 2018 года в сервисе контекстной рекламы Google AdWords были опубликованы рекламные объявления по написанию дипломных работ и диссертаций. Российское законодательство запрещает распространение рекламы с подобным содержанием.

«В соответствии с законодательством не допускается реклама услуг по подготовке и написанию дипломных, диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что закон о запрете рекламы услуг по написанию дипломных работ и диссертаций вступил в силу 31 октября 2018 года. В ближайшее время ФАС планирует возбудить дело об административном правонарушении в отношении компании Google. Размер штрафа может составить от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее генеральный директор компании Google Сундар Пичаи заявил о невозможности полностью избавиться от экстремистского контента. По его словам, специалисты Google могут добиться сокращения общего объема экстремистского контента до 1%, однако полностью избавиться от подобной информации не получится. Гендиректор также добавил, что на борьбу с экстремистским контентом брошены все силы компании, а также задействовано новое оборудование.