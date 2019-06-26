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ФСБ опубликовала видео ликвидации боевика ИГ, готовившего теракт в Саратове

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ФСБ опубликовала видео ликвидации боевика ИГ, готовившего теракт в Саратове

Москва, 26 июня. Видеозапись спецоперации по ликвидации террориста группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), готовившего теракт в Саратове, появилась в Сети.

Запись обнародовала ФСБ РФ. Ранее в ведомстве сообщили, что преступник оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован. На кадрах видео можно видеть, как бойцы спецназа готовятся к захвату террориста, после показана лаборатория, где боевик занимался синтезированием взрывчатых веществ. Она была организована в гараже.

Кроме того, на видео есть и фрагменты записи, которые террорист записал самостоятельно. На них он произносит похожую на клятву речь.
 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Сергей Петров
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