Киев, 26 июня. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, сообщила, что будет баллотироваться в парламент от Донбасса. О своем намерении она рассказала в Facebook.

По словам Савченко, она будет баллотироваться вместе с сестрой Верой. Кроме того, депутат уточнила, что фракция «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» выдвинула семь кандидатов в мажоритарных округах.

Савченко будет баллотироваться в Раду от Донбасса — от округа № 51 в Донецкой области, ее сестра — от округа № 45, который включает Авдеевку и Ясиноватую.

Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко в подготовке терактов в Раде и правительственном квартале. Наказание по данной статье составляет от пяти лет до пожизненного срока. Верховный суд Украины по прошению ГПУ определил, что дело о подготовке терактов в украинской столице будет рассматривать Черниговский районный суд.

В марте 2018 года депутаты Верховной рады лишили Надежду Савченко неприкосновенности, а также поддержали ее арест и привлечение к уголовной ответственности. По данным генеральной прокуратуры Украины, Савченко и глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан причастны к организации государственного переворота и подготовке теракта в здании Верховной рады.

В декабре 2018 года Савченко объявила сухую голодовку в знак протеста против давления со стороны Службы безопасности Украины. По словам Савченко, сотрудники СБУ не давали ей возможности открыть счет в банке для регистрации в качестве кандидата в президенты Украины.

В РФ Савченко осудили на 22 года по обвинению в причастности к убийству российский журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. По данным следствия, Савченко в 2014 году скорректировала огонь ВСУ по группе ополченцев и российских журналистов. Верховный суд Украины по прошению ГПУ определил, что дело о подготовке терактов в украинской столице будет рассматривать Черниговский районный суд.

В 2016 году президент РФ помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину и заявила о намерении баллотироваться на пост президента страны.