Путин призвал не прятать камеры на дорогах

Москва, 26 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах являются безопасность и сохранение жизней людей, поэтому специально прятать оборудование на дорогах не нужно.

Глава российского государства во время заседания Госсовета призвал специально не прятать камеры видеонаблюдения на российских дорогах.

«Цель их установки — это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизней людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать», — заметил Путин.

По его словам, в этом случае происходит подмена смысла всех проводимых мероприятий. Путин подчеркнул, что «вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф».

«А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата», — объяснил российский лидер.

Ранее сообщалось, что системы автоматической фиксации нарушений дорожного движения в России могут передать в руки государственных организаций. По мнению вице-премьера Максима Акимова, в настоящее время камеры видеофиксации используются частными компаниями для заработка. По его словам, система фиксации дорожно-транспортных происшествий станет полностью государственной в течение ближайших пяти-шести лет.