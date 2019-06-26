В Госдуме рассказали, удар по каким объектам «приведет в чувства» США

Верхняя палата российского парламента одобрила законопроект о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал Федеральному агентству новостей, что ждет США после этого.

Законопроект о приостановке участия России в ДРСМД был внесен в Госдуму в конце мая президентом Владимиром Путиным. Депутаты приняли документ 18 июня, члены Совфеда — 26 июня.

«То, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре, — логично и ожидаемо. Это ответный шаг на выход американцев из ДРСМД. Мы же не можем оставаться одни в двустороннем договоре. В такой глупой ситуации было бы сложно считать себя великой державой, которой Россия является. США первые вышли из ДРСМД и требуют от нас остаться в Договоре. Это неразумно и нелогично, когда соглашение автоматически аннулировалось при отказе от него одной из сторон», — сказал в комментарии ФАН Александр Шерин.

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне подчеркнул, что приостановка участия РФ в ДРСМД не означает начала новой гонки вооружений со стороны России.

«Мы ведем плановую работу. В короткие сроки мы восстановили нашу обороноспособность. Мы завершаем процесс перевооружения нашей армии на высокоточное современное оружие, аналогов которого нет у США. Это все оборонительные шаги в ответ на действия Вашингтона и НАТО. Они пытаются втянуть нас в новую гонку вооружений, чтобы разорить, навредить и так далее. Но хуже делают сами себе», — заметил Шерин.

Депутат напомнил, что 75% расходов Североатлантического альянса на оборону лежат на плечах американцев.

«Чтобы поддерживать имидж этакого хозяина мира, США приходится увеличивать бюджеты на оборону. Но по факту выходит, что США сами себя кусают за хвост, тратя чрезмерные средства на военную отрасль и гоняясь за самими собой. Нам остается лишь наблюдать за этим. Мы, повторюсь, принимаем лишь ответные оборонные шаги. И на наши предупредительные разработки не требуется таких бешеных расходов, как у американцев. В век высоких технологий наша задача — делать уникальную продукцию, способную в кратчайшие сроки, очень эффективно преодолевать все оборонительные системы противника и выполнять поставленные задачи. Мы с этим, слава богу, справляемся», — заявил парламентарий.

«Сегодня никто не пойдет в атаку конницами, лучниками, пехотой, никто не будет забрасывать противника шапками и камнями. Достаточно нескольких сверхточных пусков ракет, недосягаемых для американских ПРО. Нам не надо 100 тысяч танков, 100 тысяч самолетов и огромного количества подводных лодок. Столица у США одна, Белый дом один и Пентагон — тоже один. Это штучные объекты, нанесение ударов по которым приведет в чувство любого противника, образно говоря», — считает Александр Шерин.

Напомним, ранее военный эксперт раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга за выдвижение ультиматума России в связи с ее выходом из ДРСМД в ответ на выход США из этого договора.