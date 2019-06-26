Жертва серийного отравителя рассказала подробности инцидента

Москва, 26 июня. Молодой человек Ян (имя изменено), пострадавший от серийного отравителя, рассказал подробности своего ограбления.

По его словам, инцидент произошел, когда он с подругой отдыхал в центре Москвы. К ним подошел парень, который предложил познакомиться.

«Он подошел, слово за слово, очень милый, влился в компанию. У нас совершенно никаких подозрений не было. После чего мы выпили «Фанты», а потом я проснулся в больнице. Мне предложили подписать бумаги для госпитализации, я отказался», — вспоминает Ян.

Потерпевший добавил, что содержащееся в газированном напитке вещество подействовало молниеносно. Впоследствии молодой человек обнаружил, что у него пропал телефон и 2 тыс. рублей, сообщает News.ru.

Накануне стало известно, что полиция передаст громкое дело серийного отравителя следственным органам. Подозреваемым оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии. Следствие полагает, что он знакомился с москвичами, угощал их отравленными газированными напитками, в результате чего его жертвы теряли сознание. Преступник же похищал их имущество и скрывался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на стражу».

Полиция подозревает мужчину как минимум в трех таких ограблениях на 80 тыс. рублей. Фигуранта уголовного дела удалось задержать благодаря помощи очевидцев. Сам же предполагаемый грабитель утверждал, что брал вещи у своих знакомых на временное хранение.