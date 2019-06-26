Украинские военные сообщили об отводе сил в районе Станицы Луганской в Донбассе

Луганск, 26 июня. Украинские военные сообщили о старте отвода подразделений в Станице Луганской под наблюдением мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом в среду говорится в сообщении «Операции объединенных сил» Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в среду в 12.00 (совпадает с московским временем) военные Вооруженных сил Украины были в стороне от одной из позиций, которая располагалась возле контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская».

«Все произошло под наблюдением представителей ОБСЕ. Наблюдал лично командир «ООС» генерал-лейтенант Александр Сирский», — следует из сообщения.

На днях ожидается прибытие представителя трехсторонней контактной группы со стороны Украины Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отведению сил сторонами на обозначенные минскими соглашениями рубежи, уточняет пресс-служба украинского штаба.

Ранее сообщалось, что военное ведомство Луганской народной республики начало отвод сил и техники в районе Станицы Луганской в Донбассе. Отмечалось, что мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевой отметки.