Сирия, 26 июня. 200 бойцов проасадовских сил были переброшены из Ракки в Хаму. Один из турецких солдат погиб в результате обстрела курдов на юго-востоке Африна. SDF**** провели рейды в городе Абу Ан-Найтель в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили новый этап подрывных работ в Алеппо и близлежащих населенных пунктах; перебросили подкрепление в Хаму из Ракки; оказались под обстрелом боевиков северо-западнее Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась воздушной атаке ВВС Сирии в южной части Идлиба.

ВС Турции: понесли потери в результате обстрела курдов на юго-востоке кантона Африн в Алеппо.

Курды: провели рейды в населенном пункте Абу Ан-Найтель северо-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В Северном Алеппо возобновилось вооруженное противостояние между курдскими радикалами и боевиками исламистских бандгрупп, поддерживаемых Анкарой. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, «Демократические силы Сирии» (SDF) обстреляли турецкую военную базу в районе населенного пункта Кимар, расположенного на юго-востоке кантона Африн, в результате чего погиб один из солдат ВС Турции. Кроме того, еще пять военнослужащих получили ранения. Ожидается, что протурецкие исламисты в скором времени прибегнут к ответным боевым действиям на данном направлении. Напомним, накануне противоборствующие стороны также обменивались ударами недалеко от города Тель-Рифат. Кроме того, обстановка в прифронтовой зоне обострилась после того, как курды обвинили турок в поджоге подконтрольных SDF территорий в районе города Кобани на северо-востоке Алеппо.

Между тем в окрестностях административного центра провинции продолжаются работы по уничтожению взрывных устройств, обнаруженных в схронах радикалов вооруженной оппозиции после их отступления на запад региона. Telegram-канал (SyrianArabNewsAgency) сообщает о том, что саперы Сирийской арабской армии (САА) работали в квартале Ар-Рамуса, а также вблизи населенного пункта Шейх-Саад в период с 9.00 до 14.00. Отмечается, что в ближайшее время также будут проведены работы по ликвидации следов военного присутствия джихадистов «Исламского государства»1 в районе военного аэродрома Кашиш к востоку от Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) вновь приступили к рейдам на оккупированной территории провинции. Курдские радикалы провели серию обысков в домах местных жителей, а также досматривали гражданских лиц на въезде в населенный пункт Абу Ан-Найтель к северо-востоку от Дейр-эз-Зора. Никаких данных о числе задержанных сирийцев пока не поступало. Также сообщается, что в ходе проводимых мероприятий курды подорвали один из домов. О целях уничтожения здания не сообщалось. Напомним, в последнее время «демократические силы» увеличили количество рейдов в регионе. Местные активисты полагают, что это связано со стремлением пресечь новую волну недовольства гражданского населения, а не с поиском «спящих ячеек» «Исламского государства», как утверждают курдские источники.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (dorarsite) сообщает о том, что в южной части Идлиба продолжаются боевые вылеты сирийской авиации. Военные самолеты ВВС САР нанесли авиаудары по опорным пунктам боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1*** и союзных ей бандгрупп на подступах к городам Кафр Саджна, Хазарин и Хиш. В то же время артиллерийские дивизионы правительственных подразделений ведут огонь по укрепрайонам джихадистов на окраине населенного пункта Саллат Аз-Зухур на западе провинции. Отмечается, что обстрелам со стороны Сирийской арабской армии (САА) предшествовали удары радикалов по позициям сил Башара Асада на севере соседней Латакии.

Провинция Хама

Информационный портал Turkey-breaking сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) передислоцировала подкрепление в Хаму. Около 200 бойцов проасадовских военизированных формирований были переброшены из района города Маадан в провинции Ракка ввиду активизации боестолкновений с исламистами вооруженной оппозиции на границах «Большого Идлиба». Напомним, несколько часов назад боевики группировки «Ансар Ат-Таухид», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1*, в очередной раз спровоцировали стычки на линии соприкосновения сил сторон, атаковав позиции правительственных подразделений у города Атшан. Как сообщалось ранее, атака джихадистов была отбита. Более того, были ликвидированы как минимум шесть радикалов.

Тем не менее исламисты не прекращают провоцировать стычки в прифронтовой полосе. Прибывшие части уже подверглись новым обстрелам боевиков. По данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), радикалы ударили по населенным пунктам Аль-Бурейдидж и Керназ, использовав РСЗО «Град».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)