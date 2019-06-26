Басилашвили рассказал, что поможет наладить российско-грузинские отношения

Москва, 26 июня. Советский и российский актер театра и кино Олег Басилашвили напомнил о традиции дружеских отношений между жителями России и Грузии.

Артист отметил, что русских и грузин всегда связывали дружеские отношения. Гостеприимное отношение к любому человеку — закон для грузинской семьи.

«А что касается уродов, так они есть в каждой стране. И в Грузии, и в России. Грузия — это единственная, пожалуй, страна из СССР, где относятся с такой любовью к российскому народу, как нигде больше», — подчеркнул Басилашвили.

Он считает, что наладить российско-грузинские отношения поможет обоюдная помощь в сложных ситуациях, передает телеканал «360».

В Грузии на прошлой неделе начались антироссийские протесты. Массовые беспорядки вспыхнули после того, как депутату Государственной думы России Сергею Гаврилову предложили сесть в кресло спикера парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиационным перевозчикам осуществлять воздушные перевозки граждан РФ в Грузию с 8 июля 2019 года. Правительству России поручено обеспечить безопасное возвращение соотечественников на родину.

Подписанию указа предшествовало заявление главы Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала Россию «врагом», указав, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.