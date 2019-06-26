Капитонов усилит команду Беглова и принесет пользу Петербургу, уверен эксперт

Лидер фракции ЛДПР в законодательном собрании Санкт-Петербурга Олег Капитанов объявил о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на работу в Смольный. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил Капитанову возглавить городской комитет по межнациональным отношениям. Предложение прозвучало на заседании ЗакСа, где Капитанов изложил свое видение проблем, связанных с мигрантами.

Олег Капитанов до последнего времени являлся не только лидером фракции ЛДПР в городском парламенте, он также планировал баллотироваться в губернаторы на сентябрьских выборах. Предложение войти в обновленную молодую команду Смольного стало ответом на просьбу Капитанова к Беглову «помочь» в сборе подписей муниципальных депутатов.

Однако у градоначальника было встречное предложение для лидера городской парламентской фракции ЛДПР.

«У меня такое предложение, если вам не слабо, — сказал Беглов, обращаясь к Капитанову. — Вы человек сильный, почему бы вам не возглавить комитет по межнациональным отношениям? Не трусьте, возглавьте комитет!»

«С великим удовольствием», — сразу согласился Капитанов, напомнив, что Петербург — многонациональный город.

По мнению генерального директора Центра стратегического планирования Виктора Потуремского, рокировка, предложенная Бегловым, пойдет на пользу городу: команда Смольного получает молодого амбициозного политика с собственной программой, у которого появится возможность реализовать свои предложения по миграционной политике, а осенние выборы пройдут в более спокойной рабочей обстановке, что Петербургу только на пользу.

«Это, безусловно, очень хорошее решение Александра Беглова, и оно хорошее для всех, в первую очередь для города, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Шансы Капитанова, хотя он опытный региональный политик и успешный бизнесмен, как кандидата на губернаторских выборах, безусловно, были невелики. А теперь в команду Смольного вошел молодой энергичный компетентный человек и — что самое главное — имеющий готовую содержательную программу».

Так что достигнутая договоренность явно на пользу всем, отметил политолог.

«Выиграли от этого решения все. Беглов получил партнера, компетентного сотрудника с конкретной программой, с реальными предложениями по работе на достаточно сложном остром направлении с мигрантами», — подчеркнул Виктор Потуремский.

Ранее сообщалось, что документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга в Горизбирком уже подали 26 человек, в том числе Капитанов, выдвинутый ЛДПР. На данный момент пока нет информации, отозвал ли он свое заявление.

Напомним, Александр Беглов идет на губернаторские выборы как самовыдвиженец, поэтому ему по закону нужно было собрать подписи как минимум двух процентов избирателей. Это было успешно сделано: избирательный штаб Беглова собрал более 76 тысяч подписей петербуржцев за его выдвижение. Губернаторские, а также муниципальные выборы состоятся в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября 2019 года.