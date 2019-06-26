Гитарист «Песняров» утонул в Минске

Москва, 26 июня. Гитарист вокально-инструментального ансамбля «Песняров» Аркадий Ивановский утонул, ему было 59 лет. Соответствующую информацию передает Sputnik Беларусь со ссылкой на близкое окружение погибшего.

Гибель Ивановского также подтвердил администратор форума поклонников «Песняров» Олег Верещагин.

«Последний гитарист «Песняров» до распада Аркадий Ивановский утонул», — написал он.

Планируется, что прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.

Отметим, Аркадий Ивановский выступал в ансамбле в период с 1996 по 2003 год.

«Песняры» — это советский вокально-инструментальный ансамбль под управлением Мулявина. Он был создан в Минске в 1969 году. Широкую популярность коллектив получил благодаря песням «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «Белоруссия» и «Вологда».