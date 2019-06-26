Немецкий бизнес выступил за «Северный поток — 2» вопреки санкциям

Берлин, 26 июня. Деловая среда поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на колоссальное давление со стороны США. Об этом сообщает Российско-Германская внешнеторговая палата по итогам опроса представителей бизнес-сообщества.

За строительство магистрали выступили 93% респондентов, против — 7%. При этом лишь небольшая часть из опрошенных компаний (7%) непосредственно принимает участие в проекте, около трети респондентов ожидают положительного влияния «Северного потока — 2» на свой бизнес, а 58% полагают, что газопровод никак не отразится конкретно на их работе. Тем не менее, большинство участников опроса сходятся во мнении, что сотрудничество с Россией пойдет на пользу Германии.

Внешнеторговая палата ФРГ также отметила, что США не прекращают попыток сорвать строительство газопровода. В настоящий момент, к примеру, американская сторона обсуждает новый пакет санкций, который должен нанести удар не только по самому проекту, но и по всем компаниям, которые в нем задействованы, пишет ТАСС.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главным противником проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным газом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.