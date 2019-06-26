Поклонская предсказала Кличко скорый политический нокаут

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о присвоении Московскому проспекту и проспекту Генерала Ватутина имен Степана Бандеры и Романа Шухевича. Таким образом, он частично удовлетворил иск главы Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская заявила Федеральному агентству новостей, что этот вердикт может стать важной вехой в истории соседнего государства.

«Хочется пожелать Украине, чтобы справедливое решение Окружного админсуда Киева о возвращении названий двум проспектам — Московскому и Ватутина — стало началом конца разгула бандеровской шушеры», — отметила она.

По словам заместителя председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции, Россия и Украина неразделимы друг от друга, у этих стран все общее — история, победа (в Великой Отечественной войне), память, вера, герои и общий враг (фашизм), которого можно победить только вместе.

«В свою очередь признаюсь, что моей недоработкой во время службы в Генеральной прокуратуре Украины до переворота (2014 года. — Прим. ФАН) явилось то, что я не успела предъявить обвинение рьяному защитнику Бандеры и Шухевича — теперешнему мэру Киева [Виталию] Кличко», — посетовала Поклонская.

Речь идет о подозрении бывшего боксера в совершении убийства Андрея Нечепуренко на территории базы отдыха в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, пояснила член думской фракции «Единая Россия».

«Впрочем, думаю, что в должности мэра Кличко быстро «насобирал» себе множество должностных составов уголовных преступлений против киевлян, в том числе и оправдание фашизма, — подчеркнула она. — С такой активностью Кличко в ближайшее время ждет политический нокаут».

Андрей Нечепуренко в свое время работал в элитном комплексе отдыха и спорта Senator Beach Club, который принадлежит нынешнему киевскому голове. Поначалу сообщалось, что во время ночной прогулки на катере мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал за борт и попал под винты. Однако позже появилась версия о том, что Нечепуренко мог оказаться за бортом в результате конфликта с соратником Кличко по партии УДАР Артуром Палатным и Русланом Олексеенко, имя которого также связывают с Кличко.

Говоря же о решении Окружного административного суда Киева, отметим, что власти украинской столицы уже заявили о намерении подать апелляцию. По словам того же Кличко, написанным им на своей странице в социальной сети Facebook, «реванша не будет!».