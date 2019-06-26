Экспертизу по иску директора «Воин-В» к Резнику и СМИ проведет московская компания

Санкт-Петербург, 26 июня. Московская компания «Бюро судебных экспертиз» проведет лингвистическую экспертизу по иску директора строительной организации «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Заксобрания Петербурга Максиму Резнику и СМИ.

Иск Глущенко направлен против Резника, телерадиокомпании «Петербург» и информационной группе «Кросс-Медиа». Василеостровский районный суд назначил проведение судебной экспертизы по иску о защите чести и достоинства главы «Воин-В».

Однако стороны поспорили о том, какую компанию выбрать для проведения лингвистической экспертизы. Не придя к компромиссу, истец и ответчик предложили суду самостоятельно выбрать организацию. Выбор пал на московское «Бюро судебных экспертиз», пишет «ЗакС.ру».

«Бюро судебных экспертиз» проанализирует опубликованное высказывание Резника о директоре «Вон-В» на сайте парламентария и в СМИ.

Напомним, ранее Глущенко заявил, что Резник оскорблял его в своих высказываниях, которые опубликовали СМИ. Глава «Воин-В» требует с депутата компенсацию в миллион рублей, а от СМИ — удаление информации.

Ранее Глущенко заявлял, что Резник и его коллега Вячеслав Нотяг под предлогом градозащиты вымогают деньги у застройщиков. Предприниматель довел дело до суда, который признал депутатов виновными. Однако за решетку сел лишь Нотяг, Резнику удалось избежать этой участи. Стоит при этом отметить, что сам Резник на судебные разбирательства не является.

Это не первый скандал, который сопровождает имя Резника. Одиозный парламентарий пользуется довольно сомнительной репутацией. Так, ранее СМИ узнали о нелегальном бизнесе депутата, который ему, как представителю власти, иметь запрещено. Кроме того, как выяснили журналисты, отстаивая интересы своей рюмочной в центре города Резник с успехом пользовался занимаемой должностью и влиятельными знакомствами.

В мае этого года Резник стал участником нового скандала: в Сети появилось видео, как парламентарий употребляет наркотические вещества. Активисты, депутаты и общественники потребовали разобраться, почему парламентарий игнорирует закон, который распространяется на всех граждан РФ, вместо того, чтобы защищать. Депутат обвинения отверг, однако тест на наркотики сдать отказался.