ЦИК РФ отчитался о выдвижении кандидатов на посты глав регионов

Москва, 26 июня. Уже 136 кандидатов заявили о своем участии в выборах глав регионов в России. Об этом сообщили сегодня в ЦИК РФ.

По данным комиссии, 37 из них являются самовыдвиженцами, а 99 пойдут на выборы от 28 политических партий.

«Активнее всего себя этап выдвижения кандидатов на пост губернатора идет Петербурге. Своих кандидатов представили уже 17 политических сил», — уточнили в ЦИК.

В Алтае, Башкирии, Челябинской и Оренбургской областях выдвижение кандидатов уже завершилось. Позже других регионов этот этап завершится в Курской и Липецкой областях.

Кроме того, на заседании ЦИК отметили, что о своем участии в выборах заявили 15 из 16 ныне действующих высших должностных лиц. Исключением стал только губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, пишет РИА Новости.