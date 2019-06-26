Пользователи Сети оценили подаренный красноярским выпускникам торт «с надгробиями»

Красноярск, 26 июня. Родители преподнесли в подарок выпускникам красноярской школы №143 необычный торт с фотографиями, похожими на надгробия. Пользователи Сети оценили креативный подарок выпускникам.

Фотография необычного десерта появилась в социальной сети «ВКонтакте». В праздничной коробке выпускники нашли именные куски торта со своими фотографиями. Однако форма фотографий показалась выпускникам странной, они сравнили ее с надгробиями.

Федеральное агентство новостей связалось с руководством красноярской школы № 143. Источник в школе сообщил, что инициатива подарить детям торт с фотографиями исходила от родителей и была одобрена родительским комитетом. При этом недовольных среди выпускников не было, сообщил собеседник ФАН.

Председатель родительского комитета Ирина Смирнова рассказала, что никто из выпускников не жаловался на внешний вид торта, во время чаепития все были радостно настроены, торт всем понравился. Смирнова считает, что скандал раздули на пустом месте в СМИ.

«Мы заказали торт, никакой подоплеки в этом не было, в классе была дружественная остановка: все выбирали свой кусочек торта, выбирали именно свою фотографию. Почему так раздули, не понимаю. Это просто извращенное какое-то восприятие», — рассказала собеседница ФАН.

В Сети оценили необычный подарок. Пользователи разделились на тех, кто возмутился странным десертом, заявив о «больной фантазии» дарителей. Другие же россияне отнеслись к подарку с юмором.

«Ну и больное же у вас воображение. Не надгробия, а фотография на тортике всего лишь», — написала Лилия Иванова.

«Прям воображение разыгралось, я уже сценарий к фильму ужасов додумываю», — отметила Кема Бакинова.

«Раз большинство людей восприняли фото таким образом, значит идея и правда не хорошая», — написала Гульнара Симонова.