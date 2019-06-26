Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ

Брюссель, 26 июня. Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи. Эту информацию подтвердил глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Отметим, в понедельник кандидатуру парламентария выдвинули на эту должность, однако по итогам тайного голосования Слуцкий не набрал нужное количество голосов. За него проголосовали 101 парламентарий из необходимых 159.

По некоторым данным, ПАСЕ может провести второй тур по выборам Слуцкого на пост вице-спикера. В рамках второго тура для победы необходимо получить простое большинство.

Напомним, ПАСЕ 25 июня приняла резолюцию, согласно которой все права делегации РФ восстанавливаются, и она приглашается к участию в июньской сессии. В документе подчеркивается, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат ограничениям. Отметим, Россию поддержали 12 стран, в том числе Австрия, Испания, Франция, Турция. Представители Прибалтийских государств, Украины и Грузии проголосовали против. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле приветствуют возобновление работы российской делегации в ПАСЕ, но только на полноправной основе.

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей сообщила, что триумфальный возврат российской делегации в ПАСЕ больше соответствует интересам самого международного института, чем России. Делегат от Италии Альвизе Маньеро заметил, что отсутствие РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы в течение последних лет нарушало сам смысл существования этого института. По его мнению, возобновление участия российских депутатов в работе ПАСЕ можно расценивать исключительно в положительном ключе.