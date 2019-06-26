ЛНР приступила к отводу сил и техники в районе Станицы Луганской в Донбассе

Луганск, 26 июня. Народная милиция Луганской народной республики приступила к отводу сил и техники в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом сообщил в среду журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов.

По его словам, 26 июня военное ведомство республики приступило к разведению военных сил и средств на участке номер 1 Станица Луганская.

Иванов также отметил, что СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и старт процесса разведения сил с нулевого рубежа.

Ранее в Донецкой народной республике сообщили, что троица украинских диверсантов, в число которых входили член «Правого сектора»1 (радикальная группировка запрещена в России) и жительница Киева, готовили покушения на руководителей силовых ведомств ДНР. Силовики задержали злоумышленников в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории республик Донбасса.

1 Организация запрещена на территории РФ.