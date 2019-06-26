Голосование в ПАСЕ за Россию перекроило карту Европы

Прошедшее в ночь на 25 июня голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу восстановления прав российской делегации получило очень широкий резонанс, явно не соответствующий собственному масштабу этого события.

Руководство ПАСЕ уже давно требует от России выплаты членских взносов, без которых данная организация, как выяснилось, не может нормально функционировать. На что из Кремля резонно отвечали, что готовы погасить сумму долга, которая накопилась с 2016 года и составляет около 66 млн евро, но только после того, как России вернут возможность полноценного, без каких-либо изъятий, участия в работе ПАСЕ. Если же этого не произойдет, то Россия может покинуть не только Парламентскую ассамблею, но и Совет Европы.

И, раз этот вопрос вообще был поставлен на голосование (без участия России), то его результат, в общем, не вызывал сомнения: кто же в здравом уме и трезвой памяти будет голосовать за уменьшение собственного денежного довольствия, а в перспективе — и за утрату места работы?

Тем более что мешает тем же европарламентариям, восстановив права делегации РФ и получив указанную выше сумму, затем — под любым предлогом — снова устроить обструкцию «русскому медведю» и выгнать его из зала своих демократичных, свободных и прогрессивных заседаний? Да ничто и никто не мешает — более того, такое развитие событий, зная наших европейских «партнеров», можно считать весьма вероятным.

Однако при этом не надо забывать, что политическая конъюнктура — вещь тонкая, гибкая, но прочная, словно нить паутины, несомая ветром. Поэтому, если рассматривать вчерашнее голосование в ПАСЕ не само по себе, а как часть более широких процессов, идущих в Европе и во всем мире, то оно выражает вполне определенные тенденции, которые чрезвычайно интересны и важны.

Для их понимания следует сказать, что все депутаты ПАСЕ голосуют лично, по принципу «один мандат — один голос», поэтому их страновая и партийная принадлежность в каждом конкретном случае играет важную, но не определяющую роль. Однако на общем массиве данных неизбежно проступают достаточно четкие и порой неожиданные моменты.

В целом по итогам голосования 118 депутатов ПАСЕ высказались за восстановление российской делегации в правах и только 62 — против.

В числе противников — знакомые все лица: полные составы делегаций государств-лимитрофов Грузии, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии, а также примкнувшие к ним 9 польских (из 12), 8 британских (из 18) и 4 шведских (из 6) делегатов.

Большинством голосов своих депутатов Россию поддержали Армения, Бельгия, Германия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия, Словакия, Хорватия, Чехия и Швейцария. Причем среди, скажем, из 13 итальянцев лишь один не проголосовал за возвращение нашей страны в ПАСЕ (он воздержался). А из 13 немцев лишь двое проголосовали против.

Полностью за возвращение России в ПАСЕ высказались Австрия, Азербайджан, Андорра, Ирландия, Исландия, Испания, Кипр, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция и Франция.

Здесь интереснее всего позиция Франции и Норвегии, которые последние несколько лет всегда находились в первых рядах участников любых антироссийских инициатив. И — вот такая внезапная трансформация. С чего бы это?

По большому счету, ситуация проста. После Второй мировой войны, когда на планете остались две сверхдержавы: США и СССР, — европейские «элиты» перспективе советского социализма предпочли союз с Америкой, который позволял им сохранить их статус и доходы, — в обмен на подчинение Дяде Сэму и допуск его корпораций во все свои «зоны влияния», то есть в бывшие колонии. И со временем степень их зависимости и подчиненности только усиливались.

Когда же в 1991 году «мировая система социализма» в целом, и Советский Союз в частности, были уничтожены, от этой «добычи» им достался не слишком большой, но все-таки весомый кусок — прежде всего, в государствах Восточной Европы и в бывших союзных республиках, расположенных в европейской части СССР. На следующем этапе предполагался дележ шкуры уже собственно «русского медведя».

Но, когда стало ясно, что медведя «завалить» не удается, Дядя Сэм, похоже, решил пожарить для себя немного европейских «партнеров», к чему те, само собой, были не готовы. Отсюда и их разворот в сторону России, которая может обеспечить Европе и безопасность, и ресурсы.

Процесс этот не слишком быстрый, но неизбежный и неостановимый. Не понимают его только совершенно «упоротые» лимитрофы, которые продолжают бросаться и лаять на «русского медведя».

Поэтому приглядимся повнимательнее к карте «российского» голосования в ПАСЕ — не проступают ли на ней политические контуры новой, перекроенной Европы?