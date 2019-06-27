Матпомощь для студентов освободят от налога

Москва, 27 июня. Госдума приняла в первом чтении проект об освобождении от обложения НДФЛ материальной помощи студентам. Авторами поправок в Налоговый кодекс РФ выступили депутаты во главе с вице-спикером Ириной Яровой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о выплатах студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам. При этом сумма не должна превышать четырех тысяч рублей в год.

Как отмечают авторы законопроекта, необходимость принятия таких мер обусловлена тем, что аналогичная норма сейчас действует в отношении стипендий и материальной помощи, которую работодатель оказывает своим сотрудникам, — выплат, по своей правовой природе не отличающихся от рассматриваемой.

В беседе с корреспондентом ФАН о документе рассказал депутат Евгений Федоров. По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам, данная инициатива направлена на дальнейшее развитие Налогового кодекса РФ.

«Продолжается система так называемых вычетов, в том числе освобождения от налогообложения для разных людей по разным основаниям и категориям. Таким образом, Налоговый кодекс начинает учитывать всевозможные нюансы, жизненные обстоятельства, чтобы не грести все под одну гребенку», — пояснил парламентарий.

Член фракции «Единая Россия» отметил, что документ может быть существенно доработан ко второму чтению.

«Поправки могут внести больше 500 субъектов, имеющих право законодательной инициативы, поэтому, конечно, их будет много. Перерыв между первым и вторым чтением составит полтора месяца. Будем работать», — подытожил Федоров.

Значимость инициативы отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект призван устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов — тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь как нуждающимся», — сказал он журналистам.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.