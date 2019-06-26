Российский самолет прибыл в Венесуэлу для ротации специалистов

Москва, 26 июня. Состав российских военных специалистов в Венесуэле не был усилен, прибывший в латиноамериканскую страну российский самолет осуществил ротацию, об этом сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Щетинин подчеркнул, что российский контингент не усилился ни на сколько, в Венесуэлу прибыли военные специалисты, которые работают по контрактам на обслуживание поставленной в Венесуэлу российской техники.

«Речь идет о совершенно нормальной ротации, и, повторяю, военного контингента у нас там нет, а есть военные специалисты, именно специалисты по обслуживанию техники», — заявил дипломат в комментарии ТАСС.

Заместитель министра иностранных РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что в Венесуэлу прибыл российский самолет с военными специалистами на борту. Рябков подчеркнул, что сотрудничество Венесуэлы и России прозрачно и транспарентно со всех сторон и не несет никаких элементов по дестабилизации обстановки в стране. Дипломат отметил, что попытки спекулятивно разогревать эту тему недобросовестны.

Ранее атташе по вопросам обороны при посольстве Боливарианской республики Венесуэла в РФ, дивизионный генерал Хосе Рафаэль Торреальба Перес в кулуарах военного форума «Армия-2019» в Подмосковье подтвердил Федеральному агентству новостей ротацию специалистов. Генерал отметил, что в Венесуэле высоко оценивают военный потенциал российской армии и внедрение новых технологий при разработке новых систем вооружения.