Москва, 26 июня. Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении компании Google. Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, Роскомнадзор готовит новое административное дело против Google, так как компания продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%. Как уточнил руководитель, административное дело находится в процессе развития, сейчас составляется протокол. Он подчеркнул, что Google не принимает меры для исправления ситуации с фильтрацией запрещенного трафика.

Как пишет ТАСС, согласно российскому законодательству, поисковые системы обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для выполнения этой нормы они должны подключаться к Федеральной государственной информационной системе.

В октябре 2018 года Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google, которая владеет одноименной поисковой системой. Поводом послужил отказ исключить из результатов выдачи запрещенные в РФ ресурсы. Поисковик должен был в течение месяца подключиться к реестру запрещенных ресурсов и после этого начать фильтровать поиск. Однако компания не стала принимать к сведению предписания РКН.

За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Отметим, что деятельность Google уже не в первый раз вызывает нареканий у российских властей. Ранее Совет Федерации предупредил компанию о последствиях вмешательства в российские выборы. Речь шла о распространении на подконтрольных Google ресурсах информации о несанкционированных акциях протеста в Единый день голосования, 9 сентября.

Ранее Федеральное агентство новостей направило иск в американский суд к Facebook в связи с незаконной блокировкой страницы ФАН в социальной сети. Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства 3 апреля 2018 года. Ранее действия Facebook по отношению к ФАН раскритиковали ведущие мировые СМИ. В своей статье Bloomberg назвала ФАН одним из самых популярных сайтов в России, материалы которого актуальны и интересны широкой общественности. Американское издание также упомянуло сайт USA Really, который опубликовал фотографию основателя Facebook Марка Цукерберга с подписью «разыскивается за вознаграждение». USA Really предложило награду в размере пяти тысяч долларов для всех, у кого есть доказательства американской цензуры на любых СМИ, включая соцсети.